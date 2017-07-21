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    Until Next Year, Forecastle

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    Music
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    Oh, Forecastle, parting is such sweet, sweaty sorrow. We’ll always have Louisville. Here’s looking at you, kid.

    Photos by Aaron Kingsbury, Adam Mescan and John Miller

    Cover photo by John Miller

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