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    Photographic Proof That Day One of Forecastle Rocked

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    Y'all turned out. You sunscreened, glittered, face-painted, sweated, danced, puppeted, raved and rocked to Cage the Elephant, Waka Flocka Flame, Teddy Abrams, Odesza and many more. Y'all Forecastled. And we've got the photos to prove it.

    Photos by Aaron Kingsbury, Adam Mescan and John Miller

    Cover photo: Waka Flocka, by John Miller

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